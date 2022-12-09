В Першому медоб’єднанні Львова почали рятувати новонароджених з критичними вадами серця. Дитячі кардіохірурги лікарні Святого Миколая прооперували Немовля з транспозицією магістральних артерій серця. Операцію виконали наступного дня після народження.

Щороку в Україні народжується близько 80-100 діток з транспозицією магістральних артерій. Новонароджений Михайлик – один з них. Критичну ваду діагностували відразу після народження.

Транспозиція магістральних артерій , це коли дві головні артерії, що відходять від серця хлопчика, помінялися місцями: від правого шлуночка відходила аорта, а від лівого – легенева артерія.

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Ця вроджена вада супроводжується синюшністю шкіри, через те, що внаслідок порушення кровообігу, кисень не надходив до органів дитини в потрібній кількості. Аби врятувати дитину, операцію потрібно виконати в перші дні життя.

У супроводі реанімаційної бригади медиків уже наступної доби Михайлика перевезли з Івано-Франківська до дитячої лікарні Львова.

Кардіохірурги невідкладно провели радикальну корекцію – поміняли місцями основні артерії, повернувши їх в правильне положення та пересадили коронарні артерії, що живлять серцевий м’яз.

Операція тривала понад чотири години та пройшла вдало.

Малюка виписали на 10 день після втручання. З ним усе добре.

Діти, що народилися з транспозицією магістральних судин, швидко впадають в критичний стан. Без хірургічного втручання близько 30% немовлят з таким діагнозом помирають протягом першого тижня життя, ще 70% – упродовж наступних шести місяців.

Джерело: 1ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова