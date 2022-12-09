В Первом медобъединении Львова начали спасать новорожденных с критическим пороком сердца. Детские кардиохирурги больницы Святого Николая прооперировали младенца с транспозицией магистральных артерий сердца. Операцию провели на следующий день после рождения.

Ежегодно в Украине рождается около 80-100 детей с транспозицией магистральных артерий. Новорожденный Миша – один из них. Критический порок диагностировали сразу после рождения.

Транспозиция магистральных артерий, это когда две главные артерии, отходящие от сердца мальчика, поменялись местами: от правого желудочка отходила аорта, а от левого – легочная артерия.

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Этот врожденный порок сопровождается синюшностью кожи, из-за того, что вследствие нарушения кровообращения, кислород не поступал в органы ребенка в нужном количестве. Чтобы спасти ребенка, операцию следует выполнить в первые дни жизни.

В сопровождении реанимационной бригады медиков уже на следующее время Михайлика перевезли из Ивано-Франковска в детскую больницу Львова.

Кардиохирурги безотлагательно провели радикальную коррекцию – поменяли местами основные артерии, вернув их в правильное положение и пересадили коронарные артерии, питающие сердечную мышцу.

Операция длилась более четырех часов и прошла удачно.

Малыша выписали на 10 день после вмешательства. С ним все хорошо.

Дети, родившиеся с транспозицией магистральных сосудов, быстро впадают в критическое состояние. Без хирургического вмешательства около 30% младенцев с таким диагнозом умирают в течение первой недели жизни, еще 70% — в течение следующих шести месяцев.

Источник: 1ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова