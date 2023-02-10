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Хирурги остановили сердце ребенка: во Львове спасли младенца с тяжелым врожденным пороком

10 февраля 2023, 09:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли младенца с тяжелым врожденным пороком — дефектом перегородки между желудочками сердца.

Об это сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

По словам медиков, речь идет об одном из наиболее распространенных врожденных пороков сердца у детей, который встречается в 2-6 случаях на 1 000 новорожденных.

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На этот раз пациенткой стала пятимесячная Ева из Нововолынска. Неделю назад во время планового УЗИ врачи обнаружили большое отверстие между желудочками ее крошечного сердца.

Медики объяснили, что этот дефект приводит к тому, что в правый желудочек сердца и легочную артерию поступает повышенное количество крови. Тогда сердце начинает вынуждено работать в режиме перегрузки, повышается давление крови в сосудах легких.

В результате у ребенка затрудняется дыхание и развивается кислородное голодание, из-за чего страдают головной мозг, почки и само сердце.

Обычно такой изъян врачи диагностируют еще до рождения или уже в роддоме. Но в случае Евы его обнаружили только со временем, когда порок уже начал приводить к одышке и сердечной недостаточности. Поэтому операцию нужно было делать безотлагательно.

По словам медиков, чтобы в будущем шрам после операции был менее заметным, хирурги решили оперировать миниинвазивно – через маленький разрез длиной 4 см, который скроется под рукой ребенка. А чтобы успешно закрыть отверстие в перегородке, специалисты временно остановили сердце младенца.

Операция длилась три часа. Сегодня с ребенком все хорошо. На седьмой день после операции Ева поехала домой.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики новонароджені Операция Серце
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