Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет выходили новорожденного весом в 920 г. Ребенок появился на свет на 26 неделе беременности матери.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

— Данилко первый долгожданный и очень желанный в семье Оли и Тараса ребенок. Они были невероятно счастливы, когда узнали о беременности, поэтому отнеслись к ней вполне ответственно – плановые осмотры и рекомендации врачей все исправно выполнялись, — пишут медики.

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По их словам, Оля чувствовала себя хорошо, беременность проходила спокойно, а потому внезапные схватки на 26 неделе беременности стали полной неожиданностью.

Данилко родился недоношенным с весом 920 граммов, были проблемы с дыханием и кишечной непроходимостью. Ребенка перевели из роддома в Охматдет Львова в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, где он находился 20 дней.

Медики сообщают, что мальчик был успешно прооперирован по поводу кишечной непроходимости, ему стимулировали дыхание и он получал препарат Пейона.

После стабилизации состояния, Данилко вместе с мамой был переведен в отделение постинтенсивного выхаживания новорожденных, где лечение было продолжено, в частности упомянутым препаратом, поскольку кратковременные апноэ продолжались.

После двух недель совместных усилий врачей и мамы, мальчика удалось отключить от кислородной поддержки, он начал дышать самостоятельно.

Сегодня семья уже дома.

Фото: ЛОДКБ Охматдет