Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виходили новонародженого вагою в 920 г. Дитина з’явилася на світ на 26 тижні вагітності матері.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

– Данилко перша довгоочікувана і дуже бажана в родині Олі і Тараса дитина. Вони були неймовірно щасливі, коли дізналися про вагітність, тому поставилися до неї цілком відповідально – планові огляди і рекомендації лікарів все справно виконувалися, – пишуть медики.

Вже не дихало без ШВЛ: у Львові врятували немовля з критичною вадою серця

Зараз дивляться

За їхніми словами, Оля почувалася добре, вагітність проходила спокійно, а тому раптові перейми на 26 тижні вагітності стали повною несподіванкою.

Данилко народився недоношеним з вагою 920 грамів, були проблеми з диханням і кишковою непрохідністю. Дитину перевели з пологового будинку в Охматдит Львова у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де вона перебувала 20 днів.

Медики повідомляють, що хлопчик був успішно прооперований з приводу кишкової непрохідності, йому стимулювали дихання і він отримував препарат Пейона.

Після стабілізації стану, Данилко разом з мамою був переведений у відділення постінтенсивного виходжування новонароджених, де лікування було продовжено, зокрема згаданим препаратом, оскільки короткочасні апное тривали.

Після двох тижнів спільних зусиль лікарів і мами, хлопчика вдалося відключити від кисневої підтримки, він почав дихати самостійно.

Сьогодні сім’я вже вдома.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит