Кардіохірурги лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували дитину з критичним аортальним стенозом, вперше виконавши одне з найскладніших втручань на серці у немовлят.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

За словами медиків, 24-річна мама Марічки вже готувалася до виписки з пологового будинку в Мукачеві, коли на третю добу під час огляду лікарі почули шум у серці дитини. Далі – реанімація та важка дорога до Львова. Без апарата штучного дихання дівчинка вже не могла дихати.

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У лікарні Святого Миколая на неї чекала команда дитячих кардіохірургів. Після невідкладного обстеження лікарі дійшли висновку, що операцію слід робити негайно.

За словами кардіохірургів клініки, критичний аортальний стеноз зустрічається лише у 3% дітей, які народжуються з вадами серця.

Фахівці вирішили оперувати в два етапи. Спершу методом балонної вальвулопластики стабілізували функцію лівого шлуночка, розширивши аортальний клапан.

Відразу після втручання функція лівого шлуночка відновилася до 35-40%. Однак дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легенів. Отвір клапана серця був занадто вузьким, тому дівчинка не могла самостійно дихати.

Щоб врятувати дитину, медики зважилися виконати хірургічно складну операцію Росс-Конно. На цьому етапі лікарі замінили аортальний клапан власним клапаном легеневої артерії. А на місці легеневого клапана вшили штучний судинний протез з клапаном всередині. Операція тривала понад сім годин.

За словами медиків, післяопераційний період пройшов без ускладнень. На восьмий день Марічку від’єднали від апарату ШВЛ, ще через тиждень перевели з реанімації в палату відділення дитячої кардіохірургії. А на 21-й день виписали додому. Зараз з дитиною все добре.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова