Кардиохирурги больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли ребенка с критическим аортальным стенозом, впервые выполнив одно из самых сложных вмешательств на сердце у младенцев.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

По словам медиков, 24-летняя мама Марички уже готовилась к выписке из роддома в Мукачево, когда на третьи сутки во время осмотра врачи услышали шум в сердце ребенка. Дальше — реанимация и тяжелая дорога во Львов. Без аппарата искусственного дыхания девочка уже не могла дышать.

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В больнице Святого Николая ее ждала команда детских кардиохирургов. После неотложного обследования врачи пришли к выводу, что операцию следует делать немедленно.

По словам кардиохирургов клиники, критический аортальный стеноз встречается лишь у 3% детей, которые рождаются с пороками сердца.

Специалисты решили оперировать в два этапа. Сначала методом баллонной вальвулопластики стабилизировали функцию левого желудочка, расширив аортальный клапан.

Сразу после вмешательства функция левого желудочка восстановилась до 35-40%. Однако ребенок все еще находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Отверстие клапана сердца было слишком узким, поэтому девочка не могла самостоятельно дышать.

Чтобы спасти малышку, медики решились выполнить хирургически сложнейшую операцию Росс-Конно. На этом этапе врачи выполнили замену аортального клапана собственным клапаном легочной артерии. А на месте легочного клапана вшили искусственный сосудистый протез с клапаном внутри. Операция длилась более семи часов.

По словам медиков, послеоперационный период прошел без осложнений. На восьмой день Маричку отсоединили от аппарата ИВЛ, еще через неделю перевели из реанимации в палату отделения детской кардиохирургии. А на 21 день выписали домой. Сейчас с ребенком все хорошо.

Источник: Первое медобъединение Львова