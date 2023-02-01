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Во Львове годовалому ребенку удалили большую раковую опухоль через три маленьких разрезов

1 февраля 2023, 15:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

Раковую опухоль длиной 10 см удалили малышу во Львове удалили через три прокола. Образование врастало в органы годовалого ребенка и могло распространиться по всему организму.

Прооперировали мальчика в Больнице Святого Николая. Львовские медики работали вместе с коллегами из Ивано-Франковска.

Летом мама годовалого Матвея заметила, что у сына увеличился животик. Мальчик температурил, имел проблемы с мочеиспусканием и отхождением кала. Женщина обратилась к врачам в Ивано-Франковске, где они живут.

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Хирурги сначала заподозрили кишечную непроходимость. Однако за результаты биопсии и компьютерной томографии обнаружили эмбриональную рабдомиосаркому – опухоль мягких тканей. 10-сантиметровое злокачественное образование локализовывалось в малом тазу.

Матвей получил восемь курсов химиотерапии. Новообразование уменьшилось более чем вдвое. Однако продолжало врастать в близлежащие внутренние органы. Чтобы избавиться от опухоли навсегда, мальчика нужно было оперировать. Так Матвейко попал во Львов.

Операция была малоинвазивной: через три пятимиллиметровых прокола хирурги удалили опухоль и пораженный ею мочевой пузырь, простату и переднюю стенку прямой кишки. Для отхождения мочи они вывели мочеточники на живот. Часть кишечника удалось спасти.

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Теперь Матвея ждет послеоперационная реабилитация. Затем будут еще курсы химиотерапии и лучевой терапии. После полного выздоровления врачи планируют сформировать ему новый мочевой пузырь. Это будет реконструктивное вмешательство.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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