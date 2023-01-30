Командам хирургов и акушер-гинекологов взрослой и детской больниц Первого медобъединения Львова пришлось работать совместно, чтобы сохранить две жизни.

32-летняя Анна Родик уже готовилась к рождению своего второго ребенка. Но однажды вечером почувствовала внезапную боль в верхней части живота. Женщина тут же вызвала скорую помощь, которая привезла ее в больницу.

Врачи обследовали пациентку и обнаружили у нее спаечную кишечную непроходимость. Это уже третий случай за последние несколько лет. Причина – удаленный ранее аппендицит, после чего в области вмешательства начали формироваться спайки, то есть сращение тканей.

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При такой тяжелой патологии пища перестает продвигаться кишечником и быстро вызывает некроз – отмирание тканей. Далее – тяжелые осложнения и сепсис. В этот раз опасность угрожала жизни не только матери, но и ребенку в ее лоне.

Ситуацию усугубило то, что ребенок стал менее подвижным. После ряда консультаций медики решили делать кесарево сечение и спасать малыша и маму.

На свет появился здоровый мальчик Тимофея. Сразу после этого хирурги взялись оперировать саму Анну.

Во время вмешательства специалисты разделили спайки кишечника и вернули кишечник в правильное положение. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.

После четырех дней в реанимации пациентка переведена в стационар. Сейчас она готовится к выписке и с нетерпением ждет встречи со своим сынишкой. Но взять его на руки она сможет всего через несколько недель.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова