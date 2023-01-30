Командам хирургов и акушер-гинекологов взрослой и детской больниц Первого медобъединения Львова пришлось работать совместно, чтобы сохранить две жизни.
32-летняя Анна Родик уже готовилась к рождению своего второго ребенка. Но однажды вечером почувствовала внезапную боль в верхней части живота. Женщина тут же вызвала скорую помощь, которая привезла ее в больницу.
Врачи обследовали пациентку и обнаружили у нее спаечную кишечную непроходимость. Это уже третий случай за последние несколько лет. Причина – удаленный ранее аппендицит, после чего в области вмешательства начали формироваться спайки, то есть сращение тканей.
При такой тяжелой патологии пища перестает продвигаться кишечником и быстро вызывает некроз – отмирание тканей. Далее – тяжелые осложнения и сепсис. В этот раз опасность угрожала жизни не только матери, но и ребенку в ее лоне.
Ситуацию усугубило то, что ребенок стал менее подвижным. После ряда консультаций медики решили делать кесарево сечение и спасать малыша и маму.
На свет появился здоровый мальчик Тимофея. Сразу после этого хирурги взялись оперировать саму Анну.
Во время вмешательства специалисты разделили спайки кишечника и вернули кишечник в правильное положение. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.
После четырех дней в реанимации пациентка переведена в стационар. Сейчас она готовится к выписке и с нетерпением ждет встречи со своим сынишкой. Но взять его на руки она сможет всего через несколько недель.
Источник: 1 ТМО Львова
Фото: 1 ТМО Львова