Во львовской больнице Св. Николая неонатологи спасли младенца из Яворивского района с редким врожденным пороком — нарушение обмена веществ. Мальчик задыхался и практически не двигался. Медики обследовали ребенка и ввели спасительную инъекцию гормонов.

Мама маленького Максима на 12-й день после его рождения заметила, что мальчик начал плохо есть, появилась рвота. Женщина сначала подумала, что все это из-за смены смеси для кормления. Но когда ребенок побледнел и почти не двигался, она вызвала скорую помощь.

В больницу младенца привезли в критическом состоянии – с шоком и затрудненным дыханием.

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Врачи сразу заподозрили, что у мальчика – врожденное эндокринное заболевание. И после ряда неотложных анализов и обследований обнаружили гиперплазию коры надпочечников.

При этой патологии надпочечники производят недостаточное количество гормонов. Поэтому у ребенка был дефицит кортизола – гормона, необходимого для поддержания всех систем организма, а также регулирования суточных ритмов и процессов обмена веществ. Это заболевание редкое и встречается у одного ребенка из 12 тыс.

Патология проявляется не сразу после рождения, но через несколько недель дети теряют вес, у них снижается частота сердцебиений, развивается шок.

Спасти таких пациентов может только заместительная терапия. Поэтому мальчику ввели инъекцию гормонов и его состояние стабилизировалось.

Сейчас Максим хорошо себя чувствует, он снова стал активным и начал хорошо есть. В настоящее время мальчик находится под наблюдением детского эндокринолога. Ведь будет принимать заместительную гормонотерапию.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова