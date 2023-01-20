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У Львові врятували 12-денного хлопчика: у дитини рідкісне захворювання наднирників

20 Січня 2023, 11:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

У львівській лікарні Св. Миколая неонатологи врятували немовля з Яворівського району з рідкісною вродженою вадою – порушення обміну речовин. Хлопчик задихався та практично не рухався. Медики обстежили дитину та ввели рятівну ін’єкцію гормонів.

Мама маленького Максимка на 12-ий день після його народження помітила, що хлопчик почав погано їсти, з’явилася блювота. Жінка спершу подумала, що все це через зміну суміші для годування. Та коли дитина  зблідла й майже не рухалась, вона викликала швидку допомогу.

До лікарні немовля привезли в критичному стані – з шоком та утрудненим диханням.

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Лікарі відразу запідозрили, що у хлопчика – вроджене ендокринне захворювання. І після низки невідкладних аналізів та обстежень виявили гіперплазію кори наднирників.

При цій патології наднирники виробляють недостатню кількість гормонів. Тому в дитини був дефіцит кортизолу – гормону, необхідного для підтримки всіх систем організму, а також регулювання добових ритмів та процесів обміну речовин. Це захворювання є рідкісним та трапляється в однієї дитини з 12 тис.

Патологія проявляється не відразу після народження, але за кілька тижнів діти втрачають вагу, у них знижується частота серцебиття, розвивається шок.

Врятувати таких пацієнтів може лише замісна терапія. Тому хлопчику ввели ін’єкцію гормонів та його стан стабілізувався.

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Зараз Максим добре почувається, він знову став активним та почав гарно їсти. Зараз хлопчик перебуває під спостереженням дитячого ендокринолога. Адже прийматиме замісну гормонотерапію.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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