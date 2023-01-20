У львівській лікарні Св. Миколая неонатологи врятували немовля з Яворівського району з рідкісною вродженою вадою – порушення обміну речовин. Хлопчик задихався та практично не рухався. Медики обстежили дитину та ввели рятівну ін’єкцію гормонів.
Мама маленького Максимка на 12-ий день після його народження помітила, що хлопчик почав погано їсти, з’явилася блювота. Жінка спершу подумала, що все це через зміну суміші для годування. Та коли дитина зблідла й майже не рухалась, вона викликала швидку допомогу.
До лікарні немовля привезли в критичному стані – з шоком та утрудненим диханням.
Лікарі відразу запідозрили, що у хлопчика – вроджене ендокринне захворювання. І після низки невідкладних аналізів та обстежень виявили гіперплазію кори наднирників.
При цій патології наднирники виробляють недостатню кількість гормонів. Тому в дитини був дефіцит кортизолу – гормону, необхідного для підтримки всіх систем організму, а також регулювання добових ритмів та процесів обміну речовин. Це захворювання є рідкісним та трапляється в однієї дитини з 12 тис.
Патологія проявляється не відразу після народження, але за кілька тижнів діти втрачають вагу, у них знижується частота серцебиття, розвивається шок.
Врятувати таких пацієнтів може лише замісна терапія. Тому хлопчику ввели ін’єкцію гормонів та його стан стабілізувався.
Зараз Максим добре почувається, він знову став активним та почав гарно їсти. Зараз хлопчик перебуває під спостереженням дитячого ендокринолога. Адже прийматиме замісну гормонотерапію.
Джерело: 1 ТМО Львова
Фото: 1 ТМО Львова