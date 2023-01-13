Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини

Раптова хвороба знерухомила: у Львові відновлюють функціональні навички 10-річній дитині

13 Січня 2023, 12:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хвороба знерухомила

Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру працюють над поверненням функціональних навичок 10-річному Назару, якого прикувала до ліжка раптова хвороба.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

Зараз дивляться

– За допомогою фахівців реабілітаційного відділення Назар сьогодні працює над поверненням функціональних навичок, таких як стояти, ходити, сидіти, – пишуть медики.

За їхніми словами, ще кілька тижнів тому хлопець із Львівщини був прикутий до ліжка через раптову хворобу. Медики підозрюють у нього аутоімунний енцефаліт.

Повідомляється, що хвороба, яка знерухомила Назара, почалася з тривалої лихоманки, що тривала більше двох місяців. Далі раптово, в один день, з’явилися розлади травлення і наросла неврологічна симптоматика.

За словами медиків, перебуваючи в інфекційній лікарні, підліток впав у кому. Коли хлопчик прийшов до тями, за його лікування взялися професіонали Центру, які підібрали і почали терапію імуносупресивними імуноглобулінами і гормонами.

Джерело: ЗСДМЦ

Теги
лікування Львів Медики хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь