Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру працюють над поверненням функціональних навичок 10-річному Назару, якого прикувала до ліжка раптова хвороба.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– За допомогою фахівців реабілітаційного відділення Назар сьогодні працює над поверненням функціональних навичок, таких як стояти, ходити, сидіти, – пишуть медики.

За їхніми словами, ще кілька тижнів тому хлопець із Львівщини був прикутий до ліжка через раптову хворобу. Медики підозрюють у нього аутоімунний енцефаліт.

Повідомляється, що хвороба, яка знерухомила Назара, почалася з тривалої лихоманки, що тривала більше двох місяців. Далі раптово, в один день, з’явилися розлади травлення і наросла неврологічна симптоматика.

За словами медиків, перебуваючи в інфекційній лікарні, підліток впав у кому. Коли хлопчик прийшов до тями, за його лікування взялися професіонали Центру, які підібрали і почали терапію імуносупресивними імуноглобулінами і гормонами.

Джерело: ЗСДМЦ