Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра работают над возвращением функциональных навыком 10-летнему Назару, которого приковала к постели внезапная болезнь.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— С помощью специалистов реабилитационного отделения Назар сегодня работает над возвращением функциональных навыков, таких как стоять, ходить, сидеть, — пишут медики.

По их словам, еще несколько недель назад парень из Львовщины был прикован к постели из-за внезапной болезни. Медики подозревают у него аутоиммунный энцефалит.

Сообщается, что болезнь, которая обездвижила Назара, началась с продолжительной лихорадки, продолжавшейся более двух месяцев. Далее внезапно, в один день, появились расстройства пищеварения и наросла неврологическая симптоматика.

По словам медиков, находясь в инфекционной больнице, подросток впал в кому. Когда мальчик пришел в себя, за его лечение взялись профессионалы Центра, которые подобрали и начали терапию иммуносупрессивными иммуноглобулинами и гормонами.

Источник: ЗСДМЦ