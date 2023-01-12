Команда нейрохирургов Львовского реабилитационного центра Незламні провела сверхсложную операцию по удалению осколка российского кассетного снаряда, который прошел сквозь мозг 9-летнего ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник-Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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— Сами врачи называют эту историю чудом! Осколок от российского кассетного снаряда прошел сквозь мозг 9-летней Софии, которая с мамой попала под обстрел в Николаеве. В течение двух дней девочка была в коме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда нейрохирургов Львовского реабилитационного центра Незламні провела сверхсложную операцию и изъяла обломок, закрыв дефект титановой пластиной.

По словам Дарьи Герасимчук, сейчас Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою самую большую мечту — выступить на большой сцене.

Источник: Дарья Герасимчук

Фото: Львовский городской совет