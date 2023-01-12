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Уламок пройшов крізь мозок: у Львові провели надскладну операцію 9-річній Софійці

12 Січня 2023, 13:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
уламок пройшов крізь мозок

Команда нейрохірургів Львівського реабілітаційного центру Незламні провела надскладну операцію з видалення уламка російського касетного снаряда, який пройшов крізь мозок 9-річної дитини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

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– Самі лікарі називають цю історію дивом! Уламок від російського касетного снаряда пройшов крізь мозок 9-річної Софії, яка з мамою потрапила під обстріл в Миколаєві. Протягом двох днів дівчинка була в комі, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда нейрохірургів Львівського реабілітаційного центру Незламні провела надскладну операцію та вилучила уламок, закривши дефект титановою пластиною.

За словами Дар’ї Герасимчук, зараз Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, щоб якомога швидше втілити свою найбільшу мрію — виступити на великій сцені.

Джерело: Дар’я Герасимчук

Фото: Львівська міська рада

Теги
Війна в Україні Львів Медики Миколаїв Операція Ракетні удари Росії
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