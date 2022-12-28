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У Львові врятували дівчинку з численними вродженими вадами: легені не працювали, а кишківник сформували новий

28 Грудня 2022, 17:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів дівчинка

Львівські лікарі сформували кишківник немовляті, що народилось передчасно із небезпечною для життя вадою. Рятівну реконструктивну операцію виконали спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая.

Львів дівчинка

До лікарні маленьку Аделіну привезли через три години після її народження. Стан дитини був важкий. Вага –  всього один  кг 100 г. Крихітка з’явилась на світ на 32 тижні. Її легені були недорозвинені й дитина не могла дихати.

Зараз дивляться

Лікарі стабілізували стан дівчинки та провели ще низку обстежень, під час яких виявили іншу – небезпечну для життя вроджену ваду –  некротичний ентероколіт. Він зумовив важке запалення та відмирання кишківника. Єдиний шанс врятувати дівчинку – складна операція у кілька етапів.

Коли розпочалася операція, хірурги отримали іще один “сюрприз” – вражені частини кишківника відмерли та розчинилися. Прийшлося сформували штучний отвір, щоб усі відмерлі залишки вивести з кишківника.

Через кілька днів, коли дитина почала дихати самостійно та її відключили від апарату штучної вентиляції легень, вона почала їсти самостійно. Потрібно було негайно оперувати знову, бо у дівчинки був синдром короткої кишки.

На цей раз хірурги виконали реконструкцію трубки, з’єднавши всі 10 вцілілих фрагментів кишківника у єдину кишку.

Виходжувала дівчинку команда неонатологів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. А пізніше перевели у відділення хірургії, де стан дівчинки відстежували хірурги.

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Зараз Аделінка вже вдома. Їй тепер чотири місяці і в неї все добре: оперовані фрагменти зажили та кишківник працює нормально. Дитина самостійно їсть та навіть набрала вагу – важить майже три кг.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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