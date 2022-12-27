Профільні фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит проводять успішну корекцію довжини кісток у 10-річної дитини з рідкісною вродженою патологією скелета.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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Хвороба Ольє (інша назва – дисхондроплазія або хондроматоз кісток) відноситься до вроджених патологій і діагностується не більше, ніж в 4% випадків від усіх захворювань скелета, пояснюють медики.

За їхніми словами, суть цієї хвороби в тому, що уражаються довгі кістки скелета, які перетворюються на хрящову тканину і в підсумку втрачають основну якість – міцність.

– Тому у таких пацієнтів кістки деформуються, коротшають, а іноді і ламаються, – розповів керівник клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації Охматдиту Олександр Корольков.

Повідомляється, що саме з таким діагнозом до львівських ортопедів звернулися батьки 10-річного Артура. У дитини була серйозно вражена права нижня кінцівка – вкорочене на 6,5 см стегно, деформація колінного суглоба, викривлення стопи.

За словами медиків, хвороба почала проявлятися в дворічному віці, одна ніжка ставала коротшою і деформувалася. У медустановах, до яких раніше зверталися, було виконано кілька хірургічних втручання, проте без очікуваного позитивного результату.

Фахівці Охматдиту, оглянувши дитину, ухвалили рішення, що не можна подовжувати стегнову кістку не скорегувавши наявні вторинні деформації. Тому було виконано складне багатокомпонентне (кілька операцій за один наркоз) хірургічне втручання.

І хоч на Артура чекають ще як мінімум два етапи операцій по подовженню кінцівок на апаратах зовнішньої фіксації – приблизно через 8-12 місяців і у віці 15-16 років, сьогодні хлопець відчуває себе добре.

За словами медиків, дитина почала активну реабілітацію. Вже ходить з милицями з частковим навантаженням на кінцівки. З’явилася надія, що нові вогнища хвороби більше не будуть проявлятися і хлопчик отримає бажані рівні ноги до свого повноліття.