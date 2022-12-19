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Нирку для пересадки дала мати: у Львові успішно прооперували 17-річного юнака

19 Грудня 2022, 22:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірурги

Фахівці Першого медичного об’єднання Львова успішно провели трансплантацію нирки 17-річному Максиму. Орган для пересадки дала його мама.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– У день Святого Миколая 17-річний Максим отримав найцінніший подарунок: шанс на повноцінне життя. Наші фахівці трансплантували йому нирку. Орган хлопчикові віддала мама, – пишуть медики.

За їхніми словами, дуже символічно, що прооперували Максима саме сьогодні – в день, коли творяться дива.

За словами самого хлопця, він сподівається, що дуже швидко відновиться, вступити до медуніверситету і стане хірургом.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
День Святого Миколая Львів Медики Операція трансплантація органів
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