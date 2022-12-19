Специалисты Первого медицинского объединения Львова успешно провели трансплантацию почки 17-летнему Максиму. Орган для пересадки дала его мама.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— В день Святого Николая 17-летний Максим получил самый ценный подарок: шанс на полноценную жизнь. Наши специалисты трансплантировали ему почку. Орган мальчику отдала мама, — пишут медики.

По их словам, очень символично, что прооперировали Максима именно сегодня — в день, когда творятся чудеса.

По словам самого парня, он надеется, что очень быстро восстановится, поступит в медуниверситет и станет хирургом.

Источник: Первое медобъединение Львова