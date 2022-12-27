Профильные специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет проводят успешную коррекцию длины костей у 10-летнего ребенка с редкой врожденной патологией скелета.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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Болезнь Олье (другое название — дисхондроплазія или хондроматоз костей) относится к врожденным патологиям и диагностируется не более, чем в 4% случаев от всех заболеваний скелета, объясняют медики.

По их словам, суть этой болезни в том, что поражаются длинные кости скелета, которые превращаются в хрящевую ткань и в итоге теряют основное качество – прочность.

— Поэтому у таких пациентов кости деформируются, укорачиваются, а иногда и ломаются, — рассказал руководитель клиники нейроортопедии, травматологии и реабилитации Охматдета Александр Корольков.

Сообщается, что именно с таким диагнозом к львовским ортопедам обратились родители 10-летнего Артура. У ребенка была серьезно поражена правая нижняя конечность – укороченное на 6,5 см бедро, деформация коленного сустава, искривление стопы.

По словам медиков, болезнь начала проявляться в двухлетнем возрасте, одна ножка становилась короче и деформировалась. В медучреждениях, к которым ранее обращались, было выполнено несколько хирургических вмешательства, однако без ожидаемого положительного результата.

Специалисты Охматдета, осмотрев ребенка, приняли решение, что нельзя удлинять бедренную кость не скорректировав имеющиеся вторичные деформации. Поэтому было выполнено сложное многокомпонентное (несколько операций за один наркоз) хирургическое вмешательство.

И хоть Артура ждут еще как минимум два этапа операций по удлинению конечностей на аппаратах внешней фиксации – примерно через 8-12 месяцев и в возрасте 15-16 лет, сегодня парень чувствует себя хорошо.

По словам медиков, ребенок начал активную реабилитацию. Уже ходит с костылями с частичной нагрузкой на конечности. Появилась надежда, что новые очаги болезни больше не будут проявляться и мальчик получит желанные ровные ноги до своего совершеннолетия.