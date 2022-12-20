Специалисты больниц Святого Николая и Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова впервые в Украине провели ребенку роботизированную пиелопластику. Операцию пришлось делать во время воздушной тревоги и со светом от генератора.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Маленькую пациентку зовут Маринкой. Она из Винницы. Ей — 8 лет. У девочки диагностирован гидронефроз — из-за патологического сужения сосуда моча не выходила полностью из почки, — пишут медики.

По их словам, без хирургического вмешательства со временем девочка могла потерять почку. Ведь орган просто не смог бы выполнять свою функцию.

Сообщается, что Марина с этим изъяном родилась. И хотя патология сформировалась еще в лоне матери, однако все восемь лет никак себя не проявляла. Изъян обнаружили случайно — во время планового УЗИ.

За помощью семья девочки обратилась ко львовским специалистам. Чтобы выполнить вмешательство максимально безопасно и минимально травматично, они решили задействовать робота-хирурга Da Vinci.

— В брюшную полость хирурги добрались через три маленьких прокола. Завели видеокамеру. Увидели, что на мочевые пути сильно давила часть почечных сосудов, и выполнили пиелопластику — сформировали новый канал так, чтобы сосуды не препятствовали мочевыделительным процессам, — пишут медики.

Они отмечают, что роботизированная пиелопластика — самый современный и быстрый метод лечения гидронефроза. Система Da Vinci позволяет минимизировать травматизацию и кровопотерю во время хирургического вмешательства, сократить пребывание пациента в больнице и ускорить реабилитационный период.

По словам медиков, сейчас девочка чувствует себя хорошо. Ей установили стент — цилиндрическую конструкцию для расширения мочеточника, с которым ребенок будет ходить в течение одного месяца. В дальнейшем она будет удалена.

Источник: Первое медобъединение Львов