Фахівці лікарень Святого Миколая та Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова вперше в Україні провели дитині роботизовану піелопластику. Операцію довелося робити під час повітряної тривоги і зі світлом від генератора.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Маленьку пацієнтку звуть Маринкою. Вона з Вінниці. Їй – 8 років. У дівчинки діагностовано гідронефроз – через патологічне звуження судини сеча не виходила повністю з нирки, – пишуть медики.

За їхніми словами, без хірургічного втручання з часом дівчинка могла втратити нирку. Адже орган просто не зміг би виконувати свою функцію.

Повідомляється, що Марина з цією вадою народилася. І хоча патологія сформувалася ще в лоні матері, проте всі вісім років ніяк себе не проявляла. Ваду виявили випадково – під час планового УЗД.

За допомогою сім’я дівчинки звернулася до львівських фахівців. Щоб виконати втручання максимально безпечно і мінімально травматично, вони вирішили задіяти робота-хірурга Da Vinci.

– До черевної порожнини хірурги дісталися через три маленьких проколи. Завели відеокамеру. Побачили, що на сечові шляхи сильно тиснула частина ниркових судин, і виконали пієлопластику – сформували новий канал так, щоб судини не перешкоджали сечовидільним процесам, – пишуть медики.

Вони відзначають, що роботизована пієлопластика – найсучасніший і швидкий метод лікування гідронефрозу. Система Da Vinci дозволяє мінімізувати травматизацію і крововтрату під час хірургічного втручання, скоротити перебування пацієнта в лікарні і прискорити реабілітаційний період.

За словами медиків, зараз дівчинка почувається добре. Їй встановили стент – циліндричну конструкцію для розширення сечоводу, з якою дитина буде ходити протягом одного місяця. Надалі вона буде видалена.

Джерело: Перше медоб’єднання Львів