Фахівці Першого медичного об’єднання Львова подолали 5 тис. км. за чотири доби, щоб доставити тяжкохворого чоловіка зі Стамбула до рідного дому в Дніпрі. Пацієнт, якому сучасна медицина вже не могла допомогти, найбільше прагнув повернутися на батьківщину.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Життя 61-річного пана Ігоря з Дніпра на до і після розділилося у вересні. Тоді, після обстеження, він почув діагноз: рак легень четвертої стадії, – пишуть медики.

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За їхніми словами, в надії знайти лікування за кордоном, разом з дружиною він відправився автобусом до Туреччини. Однак там за лічені дні стан чоловіка стрімко погіршився. Турецькі фахівці зізналися, що безсилі.

Тоді дружина Ігоря почала шукати можливість повернутися з чоловіком додому. Але пасажира в такому важкому стані не брав на борт жоден перевізник або авіакомпанія.

– Тоді в розпачі жінка подзвонила в Перше медоб’єднання Львова. Наші фахівці погодили поїздку реанімобілем. Але спочатку – ретельна підготовка, – розповіли львів’яни.

Були зібрані медикаменти, кисневі балони, монітори контролю життєво важливих функцій, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень та інше анестезіологічне забезпечення. Реанімація на колесах була готова до виїзду.

– За планом: одна медична команда мала доставити хворого з Туреччини до Чернівців, інша – повезти до Дніпра, – пишуть співробітники ПМО Львова.

За їхніми словами, в палаті стамбульської лікарні Ігор зустрів наших медиків зі сльозами в очах. Розчулився, коли почув українську мову…

Повідомляється, що весь шлях до Чернівців, а згодом, з Чернівців до Дніпра, медики моніторували життєві функції, виконували оксигенотерапію, відстежували тиск і сатурацію, проводили кардіографію та інфузійну терапію.

Відзначається, що самостійно їсти пацієнт вже не міг, тому його годували парентерально: вводили спеціальні високопоживні харчові суміші внутрішньовенно.

– Ми зробили все можливе і неможливе, щоб пацієнт повернувся додому і в останній період життя був з близькими людьми, – каже анестезіолог Лариса Савкевич.

Доїхавши до рідного міста, Ігор нарешті посміхнувся, згадують львівські фахівці.