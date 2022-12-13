Специалисты Первого медицинского объединения Львова преодолели 5 тыс. км. за четверо суток, чтобы доставить тяжелобольного мужчину из Стамбула в родной дом в Днепре. Пациент, которому современная медицина уже не могла помочь, больше всего стремился вернуться на родину.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Жизнь 61-летнего господина Игоря из Днепра на до и после разделилась в сентябре. Тогда, после обследования, он услышал диагноз: рак легких четвертой стадии, — пишут медики.

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По их словам, в надежде найти лечение за границей, вместе с женой он отправился автобусом в Турцию. Однако там за считанные дни состояние мужчины стремительно ухудшилось. Турецкие специалисты признались, что бессильны.

Тогда жена Игоря начала искать возможность вернуться с мужем домой. Но пассажира в таком тяжелом состоянии не брал на борт ни один перевозчик или авиакомпания.

— Тогда в отчаянии женщина позвонила в Первое медобъединение Львова. Наши специалисты согласовали поездку реанимобилем. Но сначала — тщательная подготовка, — рассказали львовяне.

Были собраны медикаменты, кислородные баллоны, мониторы контроля жизненно важных функций, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких и другое анестезиологическое обеспечение. Реанимация на колесах была готова к выезду.

— По плану: одна медицинская команда должна была доставить больного из Турции в Черновцы, другая – повезти в Днепр, — пишут сотрудники ПМО Львова.

По их словам, в палате стамбульской больницы Игорь встретил наших медиков со слезами в глазах. Расчувствовался, когда услышал украинский язык…

Сообщается, что весь путь в Черновцы, а впоследствии, из Черновцов в Днепр, медики мониторировали жизненные функции, выполняли оксигенотерапию, отслеживали давление и сатурацию, проводили кардиографию и инфузионную терапию.

Отмечается, что самостоятельно есть пациент уже не мог, поэтому его кормили парентерально: вводили специальные высокопитательные пищевые смеси внутривенно.

— Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы пациент вернулся домой и в последний период жизни был с близкими людьми, — говорит анестезиолог Лариса Савкевич.

Доехав до родного города, Игорь наконец улыбнулся, вспоминают львовские специалисты.

Источник: Первое медобъединение Львова