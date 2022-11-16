44-летний львовянин Богдан Петрига перенес острый инфаркт миокарда. Врачи говорят: после такого внезапного инфаркта в молодом возрасте большинство не выживает.

Богдан был дома, когда почувствовал боль в области сердца и потерял сознание. Жена мгновенно среагировала, вызвала скорую и увидев, что мужчина не дышит, принялась выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

В считанные минуты приехала бригада экстренной скорой помощи и начала дефибрилляцию. Обычно сердце запускается быстро. Но на этот раз борьба за жизнь продолжалась гораздо дольше… 20 минут тяжелой работы медиков, страшных волнений жены. И вот дыхание и кровообращение было возобновлено.

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Пациента доставили в отделение неотложной помощи больницы Святого Луки, где его ждали врачи неотложной медицины, врач анестезиолог и врач кардиолог.

Муж был в критическом состоянии. В отделении интервенционной радиологии ему выполнили коронографию и стентирование, поскольку инфаркт – это надрыв атеросклеротической бляшки, препятствующий кровотоку в артерии. Когда происходит такой надрыв, бляшки образуют тромботические массы, которые закупоривают коронарную артерию. Тогда сердечная мышца начинает отмирать.

Богдану через руку завели катетер со стентом, открывшим артерию, и кровоснабжение сердца восстановилось. Пациента перевезли в отделение интенсивной терапии, где он находился на ИВЛ 16 суток.

На 20-й день его перевели в кардиологию.

– Причиной такого “молодого” инфаркта очевидно, стал образ жизни мужчины. Он работал таксистом и часто недосыпал, много курил, — рассказала заведующая отделением кардиологии и реперфузионной терапии Марьяна Войтович.

Врач добавила, что мужчина выжил и, скорее всего, остался трудоспособным – это уникальный случай.

Сейчас Богдан чувствует себя хорошо, и после лечения в реабилитационном центре уже уехал домой.

Богдану повезло и с женой, потому что благодаря ее действиям он дождался скорой. Это тот случай, когда доврачебная помощь дает шанс медикам на спасение жизни.

Источник: 1 ТМО Львова