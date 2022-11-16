44-річний львів’янин Богдан Петрига переніс гострий інфаркт міокарда. Лікарі кажуть: після такого раптового інфаркту у молодому віці – більшість не виживає.

Богдан був удома, коли відчув біль в ділянці серця та знепритомнів. Дружина миттю зреагувала, викликала швидку та побачивши, що чоловік не дихає, взялась виконувати штучне дихання і непрямий масаж серця.

За лічені хвилини приїхала бригада екстреної швидкої допомоги та почала дефібриляцію. Зазвичай серце запускається швидко. Та цього разу боротьба за життя тривала значно довше… 20 хвилин тяжкої роботи медиків, страшних хвилювань дружини. І ось дихання та кровообіг було відновлено.

Зараз дивляться

Пацієнта доправили до відділення невідкладної допомоги лікарні Святого Луки, де вже його очікували лікарі невідкладної медицини, лікар анестезіолог та лікар кардіолог.

Чоловік був у критичному стані. У відділенні інтервенційної радіології йому виконали коронографію та стентування, оскільки інфаркт – це надрив атеросклеротичної бляшки, який перешкоджає кровотоку в артерії. Коли стається такий надрив, бляшки утворюють тромботичні маси, які закупорюють коронарну артерію. Тоді серцевий м’яз починає відмирати.

Богдану через руку завели катетер зі стентом, який відкрив артерію, і кровопостачання серця відновилося. Пацієнта перевезли до відділення інтенсивної терапії, де він перебував на ШВЛ 16 діб.

На 20 день його перевели у кардіологію.

– Причиною такого “молодого” інфаркту очевидно, став спосіб життя чоловіка. Він працював таксистом і часто недосипав, багато курив, – розповіла завідувачка відділення кардіології та реперфузійної терапії Мар’яна Войтович.

Лікарка додала, що чоловік вижив і, скоріше за все, залишився працездатним – це унікальний випадок.

Зараз Богдан почувається добре, і після лікування у реабілітаційному центрі уже поїхав додому.

Богдану пощастило і з дружиною, бо завдяки її діям він дочекався швидкої. Це – той випадок, коли домедична допомога дає шанс медикам на порятунок життя.

Джерело: 1 ТМО Львова