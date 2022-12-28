Львовские врачи сформировали кишечник младенцу, который родился преждевременно с опасным для жизни пороком. Спасительную реконструктивную операцию провели специалисты детской больницы Святого Николая.

В больницу маленькую Аделину привезли спустя три часа после ее рождения. Состояние ребенка было тяжелым. Вес — всего один кг 100 г. Крошка появилась на свет на 32 недели. Ее легкие были недоразвиты и ребенок не мог дышать.

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Врачи стабилизировали состояние девочки и провели еще ряд обследований, в ходе которых обнаружили другой – опасный для жизни врожденный порок – некротический энтероколит. Он обусловил тяжелое воспаление и отмирание кишечника. Единственный шанс спасти девочку – сложная операция в несколько этапов.

Когда началась операция, хирурги получили еще один “сюрприз” – пораженные части кишечника отмерли и растворились. Пришлось сформировать искусственное отверстие, чтобы все отмершие остатки вывести из кишечника.

Через несколько дней, когда ребенок начал дышать самостоятельно и его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал есть самостоятельно. Нужно было немедленно оперировать снова, потому что у девочки был синдром короткой кишки.

В этот раз хирурги выполнили реконструкцию трубки, соединив все 10 уцелевших фрагментов кишечника в единую кишку.

Выхаживала девочку команда неонатологов в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. А позже перевели в отделение хирургии, где состояние девочки отслеживали хирурги.

Сейчас Аделинка уже дома. Ей теперь четыре месяца и у нее все хорошо: оперированные фрагменты зажили и кишечник работает нормально. Ребенок самостоятельно ест и даже набрал вес – весит почти три кг.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова