Командам хірургів та акушер-гінекологів дорослої та дитячої лікарень Першого медоб’єднання Львова довелося працювати спільно, аби зберегти два життя водночас.

32-річна Анна Родик вже готувалась до народження своєї другої дитини. Та якось увечері відчула раптовий біль у верхній частині живота. Жінка тут же викликала швидку допомогу, яка привезла її до лікарні.

Лікарі обстежили пацієнтку та виявили у неї спайкову кишкову непрохідність. Це уже третій за останні декілька років випадок. Причина – видалений раніше апендицит, після чого в ділянці втручання почали формуватись спайки, тобто, зрощення тканин.

Зараз дивляться При такій важкій патології їжа перестає просуватись кишечником та швидко спричинює некроз – відмирання тканин. Далі – важкі ускладнення та сепсис. Цього разу небезпека загрожувала життю не лише матері, але й дитини в її лоні. Ситуацію погіршило те, що дитина стала менш рухливою. Після низки консультацій медики вирішили робити кесарів розтин та рятувати маля і маму. На світ з’явився здоровий хлопчик Тимофійко. Одразу по тому хірурги взялись оперувати саму Анну. Під час втручання спеціалісти розділили спайки кишок та повернули кишківник в правильне положення. Операція тривала три години та пройшла без ускладнень. Читайте також: У Львові врятували 12-денного хлопчика: у дитини рідкісне захворювання наднирників Після чотирьох днів в реанімації пацієнтка переведена у стаціонар. Зараз вона готується до виписки та з нетерпінням чекає на зустріч із своїм синочком. Але взяти його на руки вона зможе лише за декілька тижнів. Джерело: 1 ТМО Львова Фото: 1 ТМО Львова

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