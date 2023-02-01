Ракову пухлину довжиною 10 см видалили малюку у Львові видалили через три проколи. Утворення вростало в органи однорічної дитини та могло розповсюдитись по всьому організму.

Прооперували хлопчика в Лікарні Святого Миколая. Львівські медики працювали разом з колегами з Івано-Франківська.

Влітку мама однорічного Матвійка помітила, що у сина збільшився животик. Хлопчик температурив, мав проблеми з сечопусканням та відходженням калу. Жінка звернулась до лікарів в Івано-Франківську, де вони мешкають.

Зараз дивляться Хірурги спершу запідозрили кишкову непрохідність. Однак за результати біопсії та комп’ютерної томографії виявили ембріональну рабдоміосаркому – пухлину м’яких тканин. 10-сантиметрове злоякісне утворення локалізувалось у малому тазу. Матвій отримав вісім курсів хіміотерапії. Уворення зменшилося більш, ніж удвічі. Однак продовжувало вростати в прилеглі внутрішні органи. Аби позбутися пухлини назавжди, хлопчика треба було оперувати. Так Матвійко потрапив до Львова. Операція була малоінвазивною: через три п’ятиміліметрові проколи хірурги видалили пухлину та уражений нею сечовий міхур, простату та передню стінку прямої кишки. Для відходження сечі вони вивели сечоводи на живіт. Частину кишківника вдалося урятувати. Читайте також: Під загрозою два життя водночас: у Львові врятували вагітну і немовля Тепер на Матвійка чекає післяопераційна реабілітація. Потім будуть іще курси хіміотерапії та променевої терапії. Після повного одужання лікарі планують сформувати йому новий сечовий міхур. Це вже буде реконструктивне втручання. Джерело: 1 ТМО Львова Фото: 1 ТМО Львова

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