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Без розсічення грудної клітки: у Львові прооперували дитину з вадою серця через розріз у чотири см

24 Січня 2023, 10:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірурги

Кардіохірурги лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова прооперували дитину зі складною вродженою вадою серця мініінвазивно. Досі такі втручання дітям найменш травматичним методом виконували лише у столиці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники клініки.

– Пацієнтка – Вероничка. Їй один рік і два місяці. Вона з міста Воловець, що на Закарпатті. Місяць тому під час планового обстеження у дівчинки виявили підклапанний стеноз аорти, – повідомили медики.

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І пояснили, що йдеться про патологію, при якій порушений відтік крові з лівого шлуночка до аорти – основної артерії, що відходить від серця. А це означає, що з часом у дитини розвинулася б серцева недостатність.

За словами фахівців, підклапанний стеноз аорти зустрічається лише у 1% дітей з вродженими вадами серця. Єдиний вихід — операція.

– Щоб провести втручання найменш травматично і без розрізу посеред грудної клітини, кардіохірурги вирішили оперувати мініінвазивно. Тому справа між ребрами зробили розріз в 4 см, що згодом не буде помітним під рукою дівчинки, – пишуть співробітники ПМО Львова.

За їхніми словами, складність операції полягала в тому, що під клапаном аорти знаходяться критично важливі структури: мітральний клапан, який регулює потік крові з лівого передсердя в лівий шлуночок, а також провідна система серця, спеціальні клітини якої виробляють імпульси.

Повідомляється, що операція тривала більше трьох годин і пройшла успішно. З Веронікою все добре. На шостий день вона вже поїхала додому.

Джерело: ПМО Львів

Фото: ПМО Львів

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Львів Медики Операція Серце
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