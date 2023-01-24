Кардіохірурги лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова прооперували дитину зі складною вродженою вадою серця мініінвазивно. Досі такі втручання дітям найменш травматичним методом виконували лише у столиці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники клініки.

– Пацієнтка – Вероничка. Їй один рік і два місяці. Вона з міста Воловець, що на Закарпатті. Місяць тому під час планового обстеження у дівчинки виявили підклапанний стеноз аорти, – повідомили медики.

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І пояснили, що йдеться про патологію, при якій порушений відтік крові з лівого шлуночка до аорти – основної артерії, що відходить від серця. А це означає, що з часом у дитини розвинулася б серцева недостатність.

За словами фахівців, підклапанний стеноз аорти зустрічається лише у 1% дітей з вродженими вадами серця. Єдиний вихід — операція.

– Щоб провести втручання найменш травматично і без розрізу посеред грудної клітини, кардіохірурги вирішили оперувати мініінвазивно. Тому справа між ребрами зробили розріз в 4 см, що згодом не буде помітним під рукою дівчинки, – пишуть співробітники ПМО Львова.

За їхніми словами, складність операції полягала в тому, що під клапаном аорти знаходяться критично важливі структури: мітральний клапан, який регулює потік крові з лівого передсердя в лівий шлуночок, а також провідна система серця, спеціальні клітини якої виробляють імпульси.

Повідомляється, що операція тривала більше трьох годин і пройшла успішно. З Веронікою все добре. На шостий день вона вже поїхала додому.

Джерело: ПМО Львів

Фото: ПМО Львів