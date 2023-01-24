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Без рассечения грудной клетки: во Львове прооперировали ребенка с пороком сердца через разрез в четыре см

24 января 2023, 10:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хірурги

Кардиохирурги больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова прооперировали ребенка со сложным врожденным пороком сердца миниинвазивно. До сих пор такие вмешательства детям наименее травматическим методом выполняли только в столице.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники клиники.

— Пациентка — Вероничка. Ей один год и два месяца. Она из города Воловец, что на Закарпатье. Месяц назад во время планового обследования у девочки обнаружили подклапанный стеноз аорты, — сообщили медики.

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И объяснили, что речь идет о патологии, при которой нарушен отток крови из левого желудочка к аорте – основной артерии, отходящей от сердца. А это значит, что со временем у ребенка развилась бы сердечная недостаточность.

По словам специалистов, подклапанный стеноз аорты встречается лишь у 1% детей с врожденными пороками сердца. Единственный выход — операция.

— Чтобы провести вмешательство наименее травматично и без разреза посреди грудной клетки, кардиохирурги решили оперировать миниинвазивно. Поэтому справа между ребрами сделали разрез в 4 см, что впоследствии не будет заметным под рукой девочки, — пишут сотрудники ПМО Львова.

По их словам, сложность операции заключалась в том, что под клапаном аорты находятся критически важные структуры: митральный клапан, который регулирует ток крови из левого предсердия в левый желудочек, а также проводящая система сердца, специальные клетки которой вырабатывают импульсы.

Сообщается, что операция длилась более трех часов и прошла успешно. С Вероникой все хорошо. На шестой день она уже уехала домой.

Источник: ПМО Львов

Фото: ПМО Львов

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Львов Медики Операция Серце
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