Кардиохирурги больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова прооперировали ребенка со сложным врожденным пороком сердца миниинвазивно. До сих пор такие вмешательства детям наименее травматическим методом выполняли только в столице.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники клиники.

— Пациентка — Вероничка. Ей один год и два месяца. Она из города Воловец, что на Закарпатье. Месяц назад во время планового обследования у девочки обнаружили подклапанный стеноз аорты, — сообщили медики.

Сейчас смотрят И объяснили, что речь идет о патологии, при которой нарушен отток крови из левого желудочка к аорте – основной артерии, отходящей от сердца. А это значит, что со временем у ребенка развилась бы сердечная недостаточность. По словам специалистов, подклапанный стеноз аорты встречается лишь у 1% детей с врожденными пороками сердца. Единственный выход — операция. — Чтобы провести вмешательство наименее травматично и без разреза посреди грудной клетки, кардиохирурги решили оперировать миниинвазивно. Поэтому справа между ребрами сделали разрез в 4 см, что впоследствии не будет заметным под рукой девочки, — пишут сотрудники ПМО Львова. По их словам, сложность операции заключалась в том, что под клапаном аорты находятся критически важные структуры: митральный клапан, который регулирует ток крови из левого предсердия в левый желудочек, а также проводящая система сердца, специальные клетки которой вырабатывают импульсы. Сообщается, что операция длилась более трех часов и прошла успешно. С Вероникой все хорошо. На шестой день она уже уехала домой. Источник: ПМО Львов Фото: ПМО Львов

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