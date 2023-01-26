Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра успешно удалили 12-летней девочке огромное образование на левом яичнике. К сожалению, вместе в опухолью пришлось удалить и сам пораженный орган.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что об опухолях и их лечении в семье Наденьки знают немало. Год назад у старшей сестренки девочки также обнаружили похожую патологию и успешно прооперировали.

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А в декабре прошлого года, по словам медиков, к гинекологам львовского Охматдета родители обратились уже с младшей дочкой — с жалобами на резкое увеличение живота.

— Живот вырос внезапно, буквально на глазах. В нем был будто мячик. Надя шутила, что она может перекатывать его как в футболе, — рассказала мама девчушки.

Однако никаких других симптомов у девочки не было. После обследования и установления диагноза Наденьку направили в Центр на специализированное лечение.

— Образование был довольно большое, поэтому нужно было немедленное оперативное вмешательство после короткого дообследования, — рассказал детский хирург Центра Andriy Kuzyk.

По его словам, операция была комбинированная, с использованием лапароскопического и открытого методов. Яичник с опухолью пришлось удалить, но другой яичник — без поражения и здоровый.

Медики Центра ожидают, что результаты патогистологического исследования опухоли будут положительные. Поэтому после реабилитации у специалистов-гинекологов Охматдета Наденька сможет в будущем стать счастливой мамой.

Источник: ЗУСДМЦ