Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно видалили 12-річній дівчинці величезне утворення на лівому яєчнику. На жаль, разом в пухлиною довелося видалити і сам уражений орган.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що про пухлини та їхнє лікування в родині Надійки знають чимало. Рік тому у старшої сестрички дівчинки також виявили схожу патологію і успішно прооперували.

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А в грудні минулого року, за словами медиків, до гінекологів львівського Охматдиту батьки звернулися вже з молодшою донькою – зі скаргами на різке збільшення живота.

– Живіт виріс раптово, буквально на очах. У ньому був ніби м’ячик. Надя жартувала, що вона може перекочувати його як у футболі, – розповіла мама дівчинки.

Однак ніяких інших симптомів у дівчинки не було. Після обстеження і встановлення діагнозу Надійку направили в Центр на спеціалізоване лікування.

– Утворення було досить велике, тому потрібно було негайне оперативне втручання після короткого дообстеження, – розповів дитячий хірург Центру Andriy Kuzyk.

За його словами, операція була комбінована, з використанням лапароскопічного і відкритого методів. Яєчник з пухлиною довелося видалити, але інший яєчник – без поразки і здоровий.

Медики Центру очікують, що результати патогістологічного дослідження пухлини будуть позитивні. Тому після реабілітації у фахівців-гінекологів Охматдиту Надійка зможе в майбутньому стати щасливою мамою.

Джерело: ЗУСДМЦ