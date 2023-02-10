Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували немовля з тяжкою вродженою вадою – дефектом перегородки між шлуночками серця.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

За словами медиків, йдеться про одну з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей, яка зустрічається в 2-6 випадках на 1 000 новонароджених.

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Цього разу пацієнткою стала п’ятимісячна Єва з Нововолинська. Тиждень тому під час планового УЗД лікарі виявили великий отвір між шлуночками її крихітного серця.

Медики пояснили, що цей дефект призводить до того, що в правий шлуночок серця і легеневу артерію надходить підвищена кількість крові. Тоді серце вимушено починає працювати в режимі перевантаження, підвищується тиск крові в судинах легень.

В результаті у дитини утруднюється дихання і розвивається кисневе голодування, через що страждають головний мозок, нирки і саме серце.

Зазвичай таку ваду лікарі діагностують ще до народження або вже в пологовому будинку. Але у випадку Єви її виявили лише з часом, коли порок вже почав призводити до задишки та серцевої недостатності. Тому операцію потрібно було робити невідкладно.

За словами медиків, щоб у майбутньому шрам після операції був менш помітним, хірурги вирішили оперувати мініінвазивно – через маленький розріз довжиною 4 см, який сховається під рукою дитини. А щоб успішно закрити отвір в перегородці, фахівці тимчасово зупинили серце немовляти.

Операція тривала три години. Сьогодні з дитиною все добре. На сьомий день після операції Єва поїхала додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова