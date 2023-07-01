Дитина зʼявилася на світ передчасно — швидше на один місяць. Щойно маля принесли до мами — дитина почала синіти.

Уже наступного дня породіллю з немовлям транспортували з Тернополя до Львова. І тут, у лікарні Святого Миколая, діагностували крихітній пацієнтці атрезію стравоходу – вроджену ваду розвитку, під час якої цей орган наче поділений на кілька сегментів, не зʼєднаних між собою.

До того ж, у дівчинки, якій уже дали ім’я Вікторія, верхній кінець стравоходу закінчувався сліпо, нижній — вріс у трахею. Їжа потрапляла прямо в легені дитини. Отож почала розвиватися небезпечна для життя пневмонія.

Потребувалася негайна операція, але й це було неможливим через погані показники згортання крові.

Два дні, на межі життя і смерті, маленька Вікуся провела у реанімації на апараті ШВЛ та з постійними переливаннями крові.

На третій день життя Вікторію прооперували.

Хірурги виконали торакоскопічне втручання усього через три маленькі отвори 3 та 5 мм.

Спершу ліквідували з’єднання між трахеєю та нижнім сегментом стравоходу. Потім зшили його роз‘єднанні частинки.

Майже одразу після операції дитина почала дихати самостійно. Через пʼять днів вже могла пити молоко.

У Лікарні Святого Миколая хірурги – одні із небагатьох в Україні – виконують такі складні втручання для новонароджених.

Поступово маленька Віка набирає вагу і навіть, як стверджує мама, почала посміхатися.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова