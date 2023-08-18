У Львові, в лікарні Святого Миколая прооперували братика і сестричку – вихованців дитбудинку, що мали вроджені вади обличчя.

Діти знають, що їх оперувала американська лікарка Оксана Джексон.

Медикиня має українське походження і приїхала в нашу країну, як каже, за покликом серця, щоб у складний час допомагати тим, кому стане в нагоді її унікальний досвід. Оксана – віцепрезидентка Американської асоціації розщілин губи та піднебіння.

9-річного Петрика, у якого була розщеплена губа, оперували першим. Коли він був немовлям, хлопчику вже проводили хірургічне втручання, але тієї операції виявилося недостатньо. У Петрика залишилась асиметрія губ і носа.

Разом із американською колегою наші хірурги виправили цю ваду. Вони видалили рубець і відкорегували губи, а перетинку носа вирівняли. Тож, крім косметичного ефекту, хлопчик нарешті зможе краще дихати.

8-річній Насті провели кісткову пластику – рідкісне й складне оперативне втручання.

З губчастої речовини стегна спеціалісти сформували кістку та вживили її в ясна – в ділянку, де була розщілина.

За пів року з дівчинкою працюватимуть ортодонти, аби вирішити її проблему із зубами.

Таке ж складне хірургічне втручання із вживлення кістки наші спеціалісти разом з американською колегою виконали аж трьом діткам.

Крім того, оперували розщелини піднебіння та губ, виконували корекції вроджених та набутих вад обличчя дітям віком від 4 місяців до 15 років. Загалом виконали 13 втручань.

Усе це лише за три дні!

У Львові та в Лікарні Святого Миколая американська хірургиня Оксана Джексон була вперше. Українцям хотілося б, щоб не востаннє.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова