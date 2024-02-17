Укрзализныця переоборудовала собственными силами и вывела на пути еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова на своей странице в социальных сетях.

Все есть — от одежды до современного медоборудования

В этих вагонах есть все необходимое для оказания медицинской помощи раненым во время эвакуации. Продуманы малейшие детали — от одежды для бойцов, вышедших из боя, до автономной системы электроснабжения.

Сейчас смотрят

Ну и самое главное — здесь установлено современное медоборудование, которое появилось благодаря БФ Коло и проекту Мобильная эвакуация.

Все, кто присоединился к этому важному делу, пытались сделать свою часть работы качественно, с душой, с учетом опыта, приобретенного в военные годы.

— Эти вагоны будут спасать жизнь и здоровье наших военнослужащих, — сказала Калмыкова.

Уже в ближайшее время в них будут эвакуировать раненых бойцов в тыловые госпитали.

Источник и фото: Командування Медичних сил ЗСУ