Укрзалізниця переобладнала власними силами та вивела на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова на своїй сторінці у соціальних мережах.

Усе є – від одягу до сучасного медобладнання

У цих вагонах є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Продумані всі деталі – від одягу для бійців, що вийшли з бою, до автономної системи електропостачання.

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Ну і найголовніше – тут встановлене найсучасніше медобладнання, яке з’явилося завдяки БФ Коло та проєкту Мобільна евакуація.

Усі, хто долучився до цієї важливої справи, намагалися зробити свою частину роботи якісно, з душею, з урахуванням досвіду, набутого у воєнні роки.

– Ці вагони рятуватимуть життя та здоров’я наших військовослужбовців, – наголосила Калмикова.

Уже найближчим часом у них евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів.

Джерело і фото: Командування Медичних сил ЗСУ