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Укрзалізниця – ЗСУ: ще чотири, оснащені медобладнанням вагони евакуюватимуть поранених до шпиталів

17 Лютого 2024, 10:17
Валентина Андрейко журналістка
санітарний вагон

Укрзалізниця переобладнала власними силами та вивела на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова на своїй сторінці у соціальних мережах.

Усе є – від одягу до сучасного медобладнання

У цих вагонах є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Продумані всі деталі – від одягу для бійців, що вийшли з бою, до автономної системи електропостачання.

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Ну і найголовніше – тут встановлене найсучасніше медобладнання, яке з’явилося завдяки БФ Коло та проєкту Мобільна евакуація.

Усі, хто долучився до цієї важливої справи, намагалися зробити свою частину роботи якісно, з душею, з урахуванням досвіду, набутого у воєнні роки.

– Ці вагони рятуватимуть життя та здоров’я наших військовослужбовців, – наголосила Калмикова.

Уже найближчим часом у них евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів.

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Джерело і фото: Командування Медичних сил ЗСУ

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вагон ЗСУ Укрзалізниця
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