Специалисты отдела торако-абдоминальной хирургии Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова провели уникальное миниинвазивное торакоскопическое (через небольшой надрез в грудной стенке) удаление металлического обломка из сердца 46-летнего воина.
Осколок из сердца удаляли магнитом
Хирурги применили магнитный инструментарий для эвакуации металлического обломка из толщи тканей.
Недавно на фронте мужчина получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки. Раны вроде и заживали, но началась одышка и боли в сердце, которые не давали возможности сделать глубокий вдох.
В Центре хирургии провели обследование пациента на КТ и увидели обломок значительных размеров — 8×9 мм, который застрял в перикарде (внешняя соединительнотканная оболочка — тонкий, но плотный мешок, в котором расположено сердце).
Данное специфическое расположение существенно усложняло оперативное вмешательство.
Но хирурги рискнули. Сочетание высокотехнологичных хирургических методик и профессионализма медицинского персонала привело к успеху.
Операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Пациента уже выписали на амбулаторное лечение, где он готовится ко второму, реконструктивному вмешательству.
Источник и фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова