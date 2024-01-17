Специалисты отдела торако-абдоминальной хирургии Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова провели уникальное миниинвазивное торакоскопическое (через небольшой надрез в грудной стенке) удаление металлического обломка из сердца 46-летнего воина.

Осколок из сердца удаляли магнитом

Хирурги применили магнитный инструментарий для эвакуации металлического обломка из толщи тканей.

Недавно на фронте мужчина получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки. Раны вроде и заживали, но началась одышка и боли в сердце, которые не давали возможности сделать глубокий вдох.

Сейчас смотрят

В Центре хирургии провели обследование пациента на КТ и увидели обломок значительных размеров — 8×9 мм, который застрял в перикарде (внешняя соединительнотканная оболочка — тонкий, но плотный мешок, в котором расположено сердце).

Данное специфическое расположение существенно усложняло оперативное вмешательство.

Но хирурги рискнули. Сочетание высокотехнологичных хирургических методик и профессионализма медицинского персонала привело к успеху.

Операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Пациента уже выписали на амбулаторное лечение, где он готовится ко второму, реконструктивному вмешательству.

Источник и фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова