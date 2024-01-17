Фахівці відділу торако-абдомінальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова провели унікальне мініінвазивне торакоскопічне (через невеликий надріз у грудній стінці) видалення металевого уламка із серця 46-річного воїна.

Уламок із серця видалили магнітом

Хірурги застосували магнітний інструментарій для видалення металевого уламка з товщі тканин.

Нещодавно на фронті чоловік отримав важке осколкове поранення грудної клітки. Одразу почалася задишка та болі в серці, які не давали можливості зробити глибокий вдих.

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У Центрі хірургії провели обстеження пацієнта на КТ і побачили уламок значних розмірів – 8×9 мм, який застряг у перикарді (зовнішня сполучнотканинна оболонка – тонкий, але щільний мішок, в якому розташоване серце).

Це специфічне розташування суттєво ускладнювало оперативне втручання.

Але хірурги ризикнули. Поєднання високотехнологічних хірургічних методик та професіоналізму медичного персоналу привело до успіху.

Операція та післяопераційний період пройшли без ускладнень. Пацієнта вже виписали на амбулаторне лікування, де він готується до другого, реконструктивного втручання.

Джерело і фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова