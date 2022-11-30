Все 36 лет своей жизни она прятала руки от чужих глаз. Все – из-за загадочной болезни, которая деформировала пальцы рук и ног. Чтобы осуществить мечту женщины – придать рукам эстетичный вид – медики больницы Святого Пантелеймона выполнили сложную пластически-реконструктивную операцию.

К врачам жительница Николаевского района обратилась несколько месяцев назад. Еще с рождения ее ногтевые фаланги были округлыми и увеличенными, а развитие сухожилий-разгибателей нарушено. Поэтому пальцы не разгибались, а кисть все время была полусогнута. Она привыкла к такому и ей ничего не мешало в повседневной жизни, но она все же ощущала дискомфорт.

После обследования пациентки врачи пришли к выводу: у нее – редкая генетическая патология, описания которой в мировых научных источниках просто нет. Однако после длительных консультаций заведующий первым хирургическим отделением Гнат Герич совместно с командой все же решился выполнить сложную пластически-реконструктивную операцию. Сначала на левой руке.

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Вмешательство проходило в несколько этапов. Сначала – пластика сухожильных структур, далее – пластика мягких и костных тканей и наконец – фиксация кости в правильном положении. На все ушло чуть больше 3 часов.

Операция была удачной и уже на следующий день пациентка уехала домой. Медики продолжают наблюдение за состоянием кисти после вмешательства. И совсем скоро планируют прооперировать правую руку женщины, чтобы она навсегда забыла о своей патологии и постоянно ощущаемом дискомфорте.

Также этот необычный случай рассмотрели их коллеги – специалисты одного из лучших в мире центров реконструктивной хирургии – в Оксфордском университете. После изучения истории болезни и результатов обследований пациентки британские медики ответили: это “чрезвычайно редкое заболевание с низкой инцидентностью”, и аналогичных случаев они до сих пор не встречали.

Более того, наши специалисты отправили собранный генетический материал пациентки в лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые не только в Украине, но и в Великобритании.

Источник: 1 ТМО Львова