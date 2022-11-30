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Унікальна хвороба – унікальна операція: у Львові хірурги виправили кисть руки жінці

30 Листопада 2022, 17:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реконструкція кисті

Усі 36 років свого життя вона ховала руки від чужих очей. Все – через загадкову хворобу, яка деформувала пальці рук та ніг. Аби здійснити мрію жінки – надати рукам естетичного вигляду – медики лікарні Святого Пантелеймона виконали складну пластично-реконструктивну операцію.

До лікарів мешканка Миколаївського району звернулася кілька місяців тому. Ще від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. Вона звикла до такого і їй нічого не заважало у повсякденному житті, але вона все ж таки відчувала дискомфорт.

Після обстеження пацієнтки лікарі дійшли висновку: у неї – рідкісна генетична патологія, опису якої у світових наукових джерелах просто немає. Проте після тривалих консультацій завідувач першого хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважились виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Спочатку на лівій руці.

Зараз дивляться

Втручання відбувалось у декілька етапів. Спочатку – пластика сухожилкових структур, далі – пластика м’яких та кісткових тканин і нарешті – фіксація кістки в правильному положенні. На все пішло трохи більше 3 годин.

Операція була вдалою і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати праву руку жінки, аби вона назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала.

Також цей незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії – в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки британські медики відповіли: це “надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю”, і аналогічних випадків вони досі не зустрічали.

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Ба більше, наші спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.

Джерело: 1 ТМО Львова

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