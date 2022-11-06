Коли Деббі Шварц була підлітком, вона відчувала себе приниженою – лікарі казали, що всі її хвороби були в її голові. Просто у Деббі така рідкісна хвороба, що експерти не змогли її ідентифікувати.

Зараз вона стала пацієнткою першої у Британії спеціалізованої клініки для людей із синдромами без назв.

До цього ще з дитинства вона пройшла огляди у десятків спеціалістів, здавала купу аналізів.

Зараз дивляться

Спочтаку у лікарів був ентузіазм, тому що Деббі була унікальним випадком, а потім вони зневірилися, що знайдуть спосіб її вилікувати і Деббі залишилася майже сам на сам з невідомою хворобою.

Це однак не завадило їй отримати освіту і стати викладачем природничих наук. У 2000 році Деббі знепритомніла, провела 10 місяців у лікарні й відтоді не ходила й не працювала.