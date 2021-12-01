Вертолет доставил из Кропивницкого 33-летнего пациента Евгения с острым лимфобластным лейкозом. Он в защитном костюме, потому что контактировать ему с окружающим миром рискованно.

Мужчине уничтожили иммунитет, чтобы подготовить к пересадке костного мозга.

Он – уникальный пациент. Вы спросите почему? Потому что к трансплантации его готовили по процедуре, которую раньше можно было провести только за границей. Теперь ее делают в Украине и дальше будут делать здесь.

Речь идет о тотальном облучении тела, которое производят перед трансплантацией костного мозга.

Процедура – ​​сложная, и для нее раньше в стране не было ни техники, ни специалистов. Евгению повезло: ему первое такое облучение совершили в Украине – в частной клинике Кропивницкого. Врачи говорят, что оно эффективнее химиотерапии.

— Этот метод добавляет пациенту 10-15% на выздоровление, — сообщила заведующая отделением Киевского центра трансплантации Ирина Коренькова.

Заместитель директора центра Анатолий Бодня добавил, что этот метод лучше химиотерапии в том смысле, что меньше побочных эффектов, а значит, меньше вероятность рецидива.

Над одним только планированием процедуры несколько недель работала команда врачей и физиков. Работа – ювелирная: чтобы минимально облучить почки, легкие и глаза.

— Задача перед физиками стоит такая: перевести с человеческого врачебного языка на язык машины, что мы хотим от нее получить, — рассказал медицинский физик Николай Гуменюк. – Нужно рассчитать распределение дозы, затем найти с машиной такой компромисс, чтобы и мишень облучить, и защитить органы.

Ранее подготовка и собственно трансплантация костного мозга для пациентов с лейкемией была возможна только за границей. Деньги на нее выделяло министерство здравоохранения. Одна такая операция – стоила бюджету 3,5 млн грн. Теперь ее будут делать украинские врачи. Стоимость ее в Украине вдвое меньше – 1 млн. 800 тыс. грн. Эта трансплантация полностью оплачивается за государственный счет.

После облучения Евгения нужно было как можно быстрее доставить в стерильный бокс в Киеве. С вертолета его забрали врачи скорой и домчали в центр трансплантации.

Уже в стерильном боксе пациенту была сделана пересадка костного мозга, донором которого стала родная сестра Евгения. Врачи говорят: прогнозы на выздоровление – оптимистичны.

– Все прошло хорошо, – сообщила Ирина Коренькова. – Может, это вдохновит и другие центры лучевой терапии проводить такие процедуры. Потребность в этом есть.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине операции по трансплантации органов дешевле, чем в Беларуси и странах Европейского Союза. О тарифах на трансплантацию органов и как они изменились узнайте здесь.