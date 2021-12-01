Гелікоптер доставив з Кропивницького 33-річного пацієнта Євгена з гострим лімфобластним лейкозом. Він у захисному костюмі, тому що контактувати йому з навколишнім світом наразі ризиковано.

Чоловікові знищили імунітет, щоб підготувати до пересадки кісткового мозку.

Він – унікальний пацієнт. Ви спитаєте чому? Тому що до трансплантації його готували за процедурою, яку раніше можна було провести лише за кордоном. Тепер її роблять в Україні і надалі будуть робити тут.

Йдеться про тотальне опромінення тіла, яке роблять перед трансплантацією кісткового мозку.

Процедура – складна, і для неї раніше в країні не було ані техніки, ані спеціалістів. Євгену пощастило: йому першому таке опромінення зробили в Україні – у приватній клініці Кропивницького. Лікарі кажуть, що воно ефективніше за хіміотерапію.

– Цей метод додає пацієнту 10-15% на одужання, – повідомила завідувачка відділення Київського центру трансплантації Ірина Коренькова.

Заступник директора центру Анатолій Бодня додав, що цей метод кращий за хіміотерапію в тому сенсі, що менше побічних ефектів, а значить, менша ймовірність рецидиву.

Над самим лише плануванням процедури кілька тижнів працювала команда лікарів та фізиків. Робота – ювелірна: аби мінімально опромінити нирки, легені та очі.

– Задача перед фізиками стоїть така: пояснити з людської лікарської мови на мову машини, що ми хочемо від неї отримати, – розповів медичний фізик Микола Гуменюк. – Потрібно обрахувати розподіл дози, потім знайти з машиною такий компроміс, щоб і мішень опромінити, і органи захистити.

Раніше підготовка та власне трансплантація кісткового мозку для пацієнтів із лейкемією була можлива лише за кордоном. Гроші на неї виділяло міністерство охорони здоров’я. Одна така операція – коштувала бюджету 3,5 млн грн. Тепер її робитимуть українські лікарі. Вартість її в Україні вдвічі менша – 1 млн 800 тис. грн. Ця трансплантація повністю оплачується державним коштом.

Після опромінення Євгена потрібно було якнайшвидше доправити до стерильного боксу в Києві. Із гелікоптера його забрали лікарі швидкої та домчали до центру трансплантації.

Вже у стерильному боксі пацієнту зробили пересадку кісткового мозку, доноркою якого стала рідна сестра Євгена. Лікарі кажуть: прогнози щодо одужання – оптимістичні.

– Все пройшло добре, – повідомила Ірина Коренькова. – Може, це надихне й інші центри променевої терапії проводити такі процедури. Потреба у цьому є.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні операції з трансплантації органів дешевші, ніж у Білорусі та країнах Європейського Союзу. Про тарифи на трансплантацію органів та як вони змінилися дізнавайтеся тут.