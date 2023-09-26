Доктор Вал Колпаков, известный стоматолог из штата Джорджия, получил признание от Книги рекордов Гиннесса благодаря коллекции зубных паст, насчитывающей 2037 различных тюбиков с необычными вкусами, включая васаби и виски.

Доктор Колпаков рассказал, что начал свою коллекцию в 2001 году, чувствуя необходимость как стоматолога узнать больше о разнообразных зубных пастах, которые доступны на рынке.

Впоследствии это хобби превратилось в увлекательное путешествие по миру, где он начал собирать старые образцы зубных паст и тюбики из разных стран, таких, как Япония, Корея, Китай, Индия.

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Один из самых интересных артефактов в его коллекции — трио тюбиков со вкусом виски в разных сортах. Эти зубные пасты, произведенные в 1950-х годах Доном Пойнтером. В их составе – 3% спирта, что придает им особый вкус.

Однако не все зубные пасты в коллекции предназначены для употребления. Колпаков отметил, что он также хранит зубную пасту со вкусом васаби, но не планирует ее пробовать из-за ее необычности и выразительности вкуса.

Среди других необычных образцов в коллекции стоматолога — тюбик зубной пасты Doramad, содержащий радиоактивное соединение тория, и тюбик зубной пасты Бреннера, созданный специально для популярного телесериала Побег из тюрьмы.

— Коллекционирование — это очень весело, и я всегда на собственном опыте открываю новые зубные пасты, которые появляются на рынке. Есть разные тенденции, например, сейчас много зубных паст делают с углем, — добавил Колпаков.

Источник: UPI

Фото: Книга рекордов Гиннеса