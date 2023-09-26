Доктор Вал Колпаков, відомий стоматолог зі штату Джорджія, отримав визнання від Книги рекордів Гіннеса завдяки колекції зубних паст, що налічує 2037 різних тюбиків із незвичайними смаками, включно з васабі та віскі.

Доктор Колпаков розповів, що почав свою колекцію у 2001 році, відчуваючи необхідність як стоматолога дізнатися більше про різноманітні зубні пасти, доступні на ринку.

Згодом це хобі перетворилося на захопливу подорож світом, де він почав збирати старі зразки зубних паст і тюбики із різних країн, таких, як Японія, Корея, Китай, Індія.

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Один із найцікавіших артефактів у його колекції – тріо тюбиків зі смаком віскі у різних сортах. Ці зубні пасти виготовлені у 1950-х роках Доном Пойнтером. В їхньому складі – 3% спирту, що надає їм особливий смак.

Проте не всі зубні пасти в колекції призначені для вживання. Колпаков зазначив, що він також зберігає зубну пасту зі самком васабі, але не планує її пробувати через її незвичайність і виразність смаку.

Серед інших незвичайних зразків в колекції стоматолога – тюбик зубної пасти Doramad, що містить радіоактивну сполуку торію, і тюбик зубної пасти Бреннера, створений спеціально для популярного телесеріалу Втеча з в’язниці.

– Колекціонування – це дуже весело, тож я завжди на власному досвіді відкриваю нові зубні пасти, які з’являються на ринку. Є різні тенденції, наприклад, зараз багато зубних паст роблять із вугіллям, – додав Колпаков.

Джерело: UPI

Фото: Книга рекордів Гіннеса