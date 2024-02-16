Фтизиопульмонологические центры Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областей будут впервые в Украине диагностировать туберкулез с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
Тепловая карта легких
— Сверхсовременное оборудование уже установлено и используется медицинскими работниками, прошедшими тренинг по применению систем при диагностике туберкулеза, — говорится в сообщении.
Искусственный интеллект проводит автоматический анализ, читая рентген-снимки, и отражает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких, что позволяет выявить поражение с вероятностью до 100%.
ИИ для диагностики
Отмечается, что искусственный интеллект для автоматизированной обработки диагностических данных успешно используется более чем в 40 странах мира.
Соответствующее оборудование было передано во Львовскую и Сумскую области ЦОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Ивано-Франковская область получила искусственный интеллект от японского производителя в рамках трехстороннего соглашения с Центром и Ивано-Франковским фтизиопульмонологическим центром.
Украина в зоне высокого риска
По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является второй по распространению причиной смерти в мире. Более 10 млн человек продолжают ежегодно болеть туберкулезом.
На современном этапе Украина отнесена к группе стран с высоким уровнем заболевания туберкулезом. По прогнозам специалистов, полномасштабная война России против Украины может привести к ухудшению ситуации с этой очень серьезной патологией легких.