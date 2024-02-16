Фтизіопульмонологічні центри Івано-Франківської, Львівської та Сумської областей вперше в Україні діагностуватимуть туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Теплова карта легень

– Надсучасне обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем при діагностиці туберкульозу, – йдеться в повідомленні.

Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень, що дає змогу виявити ураження з імовірністю до 100%.

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ШІ для діагностики

Зазначається, що штучний інтелект для автоматизованого опрацювання діагностичних даних успішно використовується більш ніж у 40 країнах світу.

Відповідне обладнання було передано до Львівської та Сумської областей ЦГЗ у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та за підтримки Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Івано-Франківська область отримала штучний інтелект від японського виробника в рамках тристоронньої угоди з Центром та Івано-Франківським фтизіопульмонологічним центром.

Україна в зоні високого ризику

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, туберкульоз є другою за поширенням причиною смерті у світі. Понад 10 млн людей продовжують щороку хворіти на туберкульоз.

На сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз. За прогнозами фахівців, повномасштабна війна Росії проти України може призвести до погіршення ситуації з цією дуже серйозною патологією легень.