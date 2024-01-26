Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала рекомендації для працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання штучного інтелекту (ШІ) для зміцнення та захисту здоров’я населення.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Діагностика та лікування

– Зокрема, ВООЗ бачить перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів, – ідеться в повідомленні.

Також технологія надасть можливість використання ШІ безпосередньо пацієнтом, наприклад для дослідження симптомів і лікування.

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Канцелярські завдання

Крім того, великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування прийомів пацієнтів в електронних медичних записах.

ШІ може бути і залучений у наукові дослідження і розробку ліків, зокрема виявлення нових лікарських сполук.

Система охорони здоров’я

Окремо в пропонованих рекомендаціях наголошується, що технології генеративного штучного інтелекту мають потенціал для поліпшення системи охорони здоров’я, але тільки за умови, що ті, хто розробляє, регулює і використовує ці технології, повністю враховують пов’язані з ними ризики.

Застереження ВООЗ

ВООЗ також застерігає, що системи ШІ можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного або особистого походження, статі, гендерної приналежності або віку, що може завдати шкоди людям під час використання такої інформації.