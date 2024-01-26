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ВООЗ дала рекомендації щодо використання штучного інтелекту в медицині

26 Січня 2024, 08:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
штучний інтелект
Джерело: Pixabay

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала рекомендації для працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання штучного інтелекту (ШІ) для зміцнення та захисту здоров’я населення.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Діагностика та лікування

– Зокрема, ВООЗ бачить перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів, – ідеться в повідомленні.

Також технологія надасть можливість використання ШІ безпосередньо пацієнтом, наприклад для дослідження симптомів і лікування.

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Канцелярські завдання

Крім того, великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування прийомів пацієнтів в електронних медичних записах.

ШІ може бути і залучений у наукові дослідження і розробку ліків, зокрема виявлення нових лікарських сполук.

Система охорони здоров’я

Окремо в пропонованих рекомендаціях наголошується, що технології генеративного штучного інтелекту мають потенціал для поліпшення системи охорони здоров’я, але тільки за умови, що ті, хто розробляє, регулює і використовує ці технології, повністю враховують пов’язані з ними ризики.

Застереження ВООЗ

ВООЗ також застерігає, що системи ШІ можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного або особистого походження, статі, гендерної приналежності або віку, що може завдати шкоди людям під час використання такої інформації.

Джерело
МОЗ
Теги
ВООЗ Медицина Штучний інтелект
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